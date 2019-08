Burghley’s kleinste deelnemers

Enkele van de kleinste deelnemers die over twee weken (5-8 september) op de prestigieuze Burghley Horse Trials te zien zijn, hadden de tijd van hun leven. De kinderen van de Shetland Pony Grand National mochten met hun pony's een deel van de spectaculaire cross rond Burghley House rijden. Met het promofilmpje wat voor hun optreden tijdens de wedstrijd in Burghley is gemaakt, zijn enkele van de gigantische hindernissen te zien.



Natuurlijk sprongen de kinderen met hun pony’s de hindernissen niet, maar galoppeerden tussen de gigantische obstakels van de door Captain Mark Phillip’s gebouwde cross. Ook mochten ze door de waterhindernissen galopperen voor het promofilmpje.

Kijk hier naar het promofilmpje.



Met deze video is het hele cross-parcours te zien met uitleg van Mark Phillip.



Bron Eventing Nation/Facebook Burghley Horse Trials

