Burghley’s nieuwe parcoursontwerper Derek di Grazia: ‘Met volle kracht vooruit’

De prestigieuze Burghley Horse Trials staat volgend jaar september, na twee jaar afwezigheid, weer op de kalender. Voor de cross heeft de organisatie een nieuwe parcoursontwerper aangesteld. Captain Mark Philips heeft het stokje overgedragen aan Derek di Grazia. De Amerikaan die ook de cross op de Spelen in Tokio bouwde, was afgelopen week bij Burghley House om zijn eerste plannen voor de cross op te bekijken.

De organisatie van de Burghley Horse Trials gaat met volle kracht vooruit richting de wedstrijd in september 2022. Derek di Grazia heeft in zijn eerste bezoek aan Burghley de terreinen bekeken en zijn ideeën gedeeld met de organisatie.

‘Frisse start’

“Ik ga altijd graag naar een parcours, zelfs degene die ik jaar na jaar doe, en probeer er blanco naar te kijken, met een frisse start, en van daaruit verder te gaan,” vertelde Di Grazia H&H tijdens zijn eerste bezoek aan de locatie in twee jaar. “Voor mij is dat de beste manier om het te bekijken, omdat je dan niet vastzit aan één bepaald ding. Dan ben je in staat om nieuwe dingen, nieuwe hindernissen, nieuwe kenmerken naar het parcours te brengen.”

‘Cross moet niet telkens hetzelfde lijken’

“Ik denk dat er dingen zijn die altijd een vanzelfsprekendheid blijven, die je waarschijnlijk moet doen”, vervolgt de Amerikaan. “Maar ik probeer het op verschillende manieren te bekijken. Ik kijk naar manieren waarop we het parcours kunnen veranderen, naar de opeenvolging van hindernissen en hoe de combinaties in elkaar zitten. In elke cross wil ik dat dingen nieuwer en frisser zijn, zodat je niet steeds hetzelfde lijkt.”

Eerste ontwerp

Di Grazia kon door de Covid maatregelen niet eerder naar Burghley reizen, maar heeft ondertussen ook niet stilgezeten. Op de computer heeft hij al het een ontwerp gemaakt op basis van eerdere routes van de cross. En nu met de eerste bezichtiging van de terreinen kon hij bekijken op het klopte. Op de vraag of hij al wat over het ontwerp kwijt wilde, zei hij: “Daar is het nog te vroeg voor, ik geef nooit echt veel weg.”

Bron Horse&Hound/Facebook Burghley Horse Trials