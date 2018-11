Captain Mark Phillips wint Lifetime Achievement Award

Meervoudig Olympisch eventing medaillist, Captain Mark Phillips, ontving vorige week op de Britse Horse & Hound Awards de Lifetime Achievement Award. Het was de derde maal dat de gelijknamige publicatie deze prijsuitreiking organiseerde.

Phillips kreeg een staande ovatie toen zijn naam bekend werd gemaakt. Zelf was hij overweldigd door de onderscheiding: “Ik voel me een bevoorrecht mens met zoveel geweldige mensen en paarden in mijn leven. Maar ook het winnen van 26 medailles als trainer van het team van de VS was een grote eer.” Verder sprak hij in zijn speech zijn dankbaarheid uit naar alle ruiters die met hem in Britse teams gereden hadden en iedereen die hem ooit geholpen had.

Parcours ontwerper en trainer

Phillips won eerder Olympisch goud en zilver in eventing. Momenteel is hij een van ’s wereld meest toonaangevende cross-country parcours ontwerpers. Zo ontwierp hij de eventing-baan op de onlangs gehouden Wereldruiterspelen. Daarnaast is Phillips een gerenomeerd trainer.

Charlotte Fry wint Young Rider of the Year-award

Verder viel op de Horse and Hound Awards Charlotte Fry, Europees kampioen dressuur U25, in de prijzen – zij won ‘Young Rider of the Year’. Tweevoudig wereldkampioen eventing Ros Canter, werd uitgeroepen tot ‘Professional Rider of the Year’.

Onmisbare groom van Jonty Evans

Een emotioneel moment tijdens de prijsuitreiking was ‘The Groom of the Year’-award die Jane Felton ten deel viel. Felton is werkzaam voor Ierse eventing ruiter Jonty Evans, die eerder dit jaar na een val zes weken in coma lag, maar toch aanwezig was bij de prijsuitreiking: “Na mijn val runde zij mijn stal en hield mijn bedrijf op de been.”

