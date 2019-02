Caroline Powell’s 4*-paard Onwards and Upwards overleden

Op haar Facebookpagina maakte Caroline Powell bekend dat haar paard Onwards and Upwards is overleden. De Nieuw-Zeelandse amazone liet zondag de Westfaalse zoon van Laureus inslapen na een ziekte, hij werd zestien jaar oud. "Een einde van een periode", schrijft Powell, "de mooie Onwards and Upwards kan nu pijn vrij in de hemel galopperen."

Onwards and Upwards heeft in zijn carrière niet veel wedstrijden gelopen, toch behaalde hij onder de Olympische amazone Caroline Powell elf top tien klasseringen op 3* en 4* niveau. De Westfaler liep 28 internationale wedstrijden vanaf 2009 tot en met 2017. Eén van zijn beste prestaties was een achtste plaats in Burghley.

Leeuwenmoed

Powell: “Ik heb te veel geweldige herinneringen om te delen, maar zijn dapperheid en talent waren echt uniek. Hij toonde hoe getalenteerd hij was als jong paard toen hij als zevenjarige in Le Lion werd geplaatst. [Twaalfde op het WK voor jonge paarden]. Flash probeerde altijd zijn uiterste best te doen. Hij had echt de moed van een leeuw. Het was een eer om hem te rijden.”

Bron Facebook/Grandprix-replay.com