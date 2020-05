Cathal Daniels breidt eventingstal uit

De 24-jarige Cathal Daniels timmert aan de weg. De Ierse eventingruiter heeft enkele nieuwe talenten in zijn stal gekregen. De in Amerika wonende eigenares Sarah Hughes heeft haar paarden toevertrouwd aan Daniels, jonge paarden maar ook 4*-paarden waaronder de KWPN'er Alcatraz (v. Cartier vd Heffinck).

Eind vorig jaar kwam de nu vijftienjarige Alcatraz al in de stallen van Cathal Daniels. Met de zoon van Cartier van de Heffinck, gefokt door de gebroeders Van Helmond uit Asten, won Daniels direct zijn eerste wedstrijd, de indoor cross in Genève.

Even daarna volgden Shannondale Percy (v. Shannondale Darco St. Ghyvan) en zijn volle zus Shannondale Mari. De beide Iers gefokte paarden komen, net als Alcatraz, uit de sportstal van Alexander Bragg. Ook uit de stallen Bragg zijn daar nu twee paarden bij gekomen. Barrichello, een elfjarige zoon van Balou Du Rouet, en de net zo oude volbloed My Lucky Day (v. Matty G xx).

Cathal Daniels heeft naast de nieuwe paarden ook nog zijn ‘oude’ topper Rioghan Rua. De dertienjarige Iers gefokte merrie van Highland Destiny staat aan de basis van Daniels’ successen. Met haar won hij vier EK medailles in zijn junioren en Young Riders-tijd en daarna bij de senioren nog brons op het EK in Luhmühlen en team zilver op de WEG in Tryon. De Red Queen, zoals de merrie wordt genoemd, zou dit jaar naar de Olympische Spelen gaan.

Bron Horse Sport Ireland