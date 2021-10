CCI5* Pau: Tim Price blijft met Falco op kop

Het klassement van de 5*-wedstrijd in Pau werd door de mooie, maar selectieve cross flink door elkaar geschud. Alleen Tim Price wist zijn eerste plaats na de dressuur vast te houden. De Nieuw-Zeelander stuurde zijn Hannoveraan Falco (v. Cardenio) op een geweldige wijze foutloos en binnen de tijd rond en blijft op zijn dressuurscore van -22.1 staan. De Ier Padraig McCarthy klom op naar de tweede plek met de dressuur gefokte Fallulah (v. Fidertanz).

De lange (6.740m) cross was er zeker een van 5*-niveau en bevatte meerdere moeilijke, uitdagende combinatiesprongen. En door de regen werden de omstandigheden niet beter. “Een zeer uitdagend parcours, de afmetingen zijn altijd breed en groot en er zijn een paar echte keuzes te maken,” zei Tim Price gisteren over de cross. De Nieuw-Zeelander had geen moeite met het parcours en wist Falco, die voor het eerst een 5* liep, foutloos binnen de tijd door de cross te loodsen. En naast Price bleven nog tien combinaties zonder strafpunten in de cross.

Jonelle Price verliest tweede plek

De nummer twee na de dressuur, Jonelle Price met de 5*-debutant McClaren, bleef zonder hindernisfouten. De zoon van Clarimo, die uit de stallen van Mark Todd komt toen hij stopte met de eventingsport, liep een puike cross. Maar de 4,4 strafpunten voor tijdsoverschrijding deed de combinatie zakken naar de zesde plaats. Zo kon Padraig McCarthy met Fallulah opklimmen naar de tweede plaats. De Ier heeft een totaal van -24.9.

Op de derde plaats staat nu Kevin McNab met Scuderia 1918 A Best Friend (v. Albaran xx) op zijn dressuurscore van 26.2. Oliver Townend komt vanaf de veertiende plaats op de vierde plaats met MHS King Joules (v. Ghareeb xx). Isabella, Bubby, Upton stuurde de Catoki-zoon Cola ook foutloos rond en klom van de zeventiende naar de vijfde plek met -28.5.

Carambole-zoon Galileo Nieuwmoed achtste

Routinier William Fox-Pitt die met de kleine Hannoveraan Little Fire (v. Graf Top) na de dressuur derde stond, verspeelde die plek door een stop in een combinatie aan het einde van de cross. Het best Nederlandse gefokte paard is de de familie Jurrius uit Vorden gefokte Galileo Nieuwmoed. De zoon van Carambole uit een dochter van Harcos werd door de Brit David Doel vakkundig foutloos en binnen de tijd door de cross gestuurd. De combinatie staat op de achtste plaats met -29.7.

Zware val Izzy Taylor

De cross werd overschaduwd door een zware val van Izzy Taylor. De Britse was met KWPN’er Fonbherna Lancer (v. Tangelo van de Zuuthoeve) goed onderweg, maar op hindernis 29 ging het mis. Het paard maakte op het B-element, een ronde smalle hindernis die in combinatie stond met een huis, een rotatie-val. Of het paard helemaal op Taylor terecht kwam, was niet duidelijk. De cross moest worden stilgelegd en de amazone werd per ambulance afgevoerd. Het paard kwam met de schrik vrij, hij werd naar stal gewandeld. Hoe het met Izzy Taylor gaat, is nog onbekend.

Morgen is het afsluitende springparcours.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl