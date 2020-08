CCIO4* Le Pin au Haras: Nederland voorlopige tweede plaats

Dag één van de eerste Nations Cup wedstrijd voor de eventingruiters van dit jaar in Le Pin au Haras zit er op. De Nederlandse ruiters hebben goed gepresteerd in de dressuur en nemen in het landenklassement de tweede plaats in. Tim Lips en Eclips (v. Phin Phin) staan op de zesde plaats, Elaine Pen staat tiende met Divali (v. Cardento).

Tim Lips reed met Eclips een goede dressuurproef met hoge punten voor de galoponderdelen. De jury gaf Lips 71.51% wat -28.5 strafpunten betekend. Lips op Facebook: “Eclips liep een goede proef, dus dat is een fijn begin!!” Elaine Pen scoorde met Divali 70.40% (-29.6). In het voorlopige dressuurklassement (deel twee is vandaag) staan Lips en Pen op een voorlopige zesde en tiende plaats.

Boonzaaijer en Hoogeveen

De twee andere leden van het Oranje team, Janneke Boonzaaijer op ACSI Champ De Tailleur (v. Quidam de Revel) en Laura Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z) nemen respectievelijk 32.1 en 33.1 strafpunten mee naar het tweede onderdeel, het springen. Boonzaaijer staat hiermee voorlopig 22ste en Hoogeveen 28ste.

Frankrijk op kop

Alle landenteams hebben hun ruiters in de ring gehad. Het Nederlandse team staat met 90.2 tweede na de dressuur achter Frankrijk met 84.2. Groot Brittannië staat derde met 91.0 strafpunten.

Price en Wesko

In het individuele klassement gaat Tim Price aan de leiding met de zeventienjarige Karandasj-zoon Wesko. De KWPN’er, gefokt door Schoenaker in Rutten, scoorde 76.67% (-23.3). Michael Jung staat tweede met fischerRocana FST (v. Ituango xx) op drie punten achterstand. De Fransman Thibaut Valette is derde met Qing du Briot IFCE (v. Eolien II).

Vandaag is het tweede deel van de dressuur met individuele ruiters. Morgen is het springen en zondag wordt de cross verreden.

Bron Horses.nl