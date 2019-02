Cekatinka en Wesko niet meer in Nieuw-Zeelands Olympiade kader

De Nieuw-Zeelandse hippische bond heeft het nieuwe Olympische eventingkader voor 2019 bekend gemaakt. Opvallend is het ontbreken van Tim Price's WK-paard Cekatinka (v. King Kolibri) en zijn andere KWPN'er Wesko (v. Karandasj). Sir Mark Todd is met maar liefst vier paarden vertegenwoordigd in het hoogste kader.

Het ontbreken van Jan Greve’s fokproduct Cekatinka op de lijst is wel het meest verrassend. De twaalfjarige merrie heeft de afgelopen twee jaar alleen maar top tien klasseringen gelopen. Onder Tim Price won ze Boekelo in 2017 en vorig jaar was het paar achtste op de wereldruiterspelen in Tryon.

Wesko

Ook de Schoenaker in Rutten gefokte Wesko uit het hoogste kader. De zestienjarige zoon van Karandasj kende zijn hoogtij jaren van 2011 tot en met 2015. Tim Price won met Wesko de 4* in Luhmühlen, was tweede in de 4* van Kentucky en derde in de 4* van Pau. Na Pau in 2015 was het stil rond het paard, maar vorig jaar kwam hij sterk terug met een tweede plek in CIC3* ERM Jardy en een zesde plaats in CIC3* ERM Blair Castle.

Burghley-winnaar

Tim Price heeft voor het nieuwe jaar twee andere paarden in het hoogste kader, namelijk Burghley-winnaar Ringwood Sky Boy (v. Courage II) en Bango (v. Garrison Royal) waarmee hij tiende was in Burghley. Het is niet bekend wat er met Cekatinka en Wesko gaat gebeuren.

Todd met vier paarden

Mark Todd is met vier paarden vertegenwoordigd. Zijn zeventienjarige Olympiade-paard NZB Campino (v. Contendro I) is er weer bij evenals Leonidas II (v. Landos), met wie hij de Spelen van Rio reed, WK-paard McClaren (v. Clarimo) en Kiltubrid Rhapsody (v. Cascaletto St.Ghyvan Z).

Jonelle Price

Jonelle Price heeft net als haar man Tim twee cracks op de lijst: de zestienjarige Badminton-winnaar Classic Moet (v. Classic xx) met wie ze ook in Tryon actief was en Faerie Dianimo (v. Dimaggio) met wie ze deelnam in Rio.

Clarke Johnstone

Vierde man in het hoogste kader is Clarke Johnstone met Balmoral Sensation (v. Senator VDL). Het paar was zesde op de Spelen van Rio.

Bron Eventing Nation