Chilli Morning-klonen klaargemaakt voor sport en fokkerij

Afgelopen dinsdag stierf onverwachts de topeventer Chilli Morning (Phantomic XX x Kolibri). Hij was onder William Fox-Pitt de meest succesvolle eventing-hengst in de geschiedenis van de eventingsport. Eigenaar Chris Stone kondigde in Horse&Hound aan dat drie klonen van Chilli Morning klaar staan om zijn taken in de sport en fokkerij over te nemen.

Chilli Morning was de meest succesvolle eventing-hengst in de geschiedenis van de eventingsport. Van zijn 45 internationale starts eindigde hij maar liefst 23 keer in de top tien. Hij liep zijn laatste wedstrijd op de Olympische Spelen van Rio in 2016 onder William Fox-Pitt. Daar behaalde het duo individueel de twaalfde plaats.

Imposante carrière

In hun imposante carrière wonnen Fox-Pitt en Chilli Morning Badminton van 2015, individueel brons en teamzilver op de WEG van 2014 en zegevierde drie keer op rij in Bramham.

Drie klonen

Ondertussen had Chilli Mornings eigenaar Chris Stone drie klonen van zijn hengst laten produceren in Amerika. De paarden genaamd Deuce, Trey en Quattro zijn inmiddels drie jaar en staan bij Gemma Tattersall om bereden te worden. Twee ervan zijn inmiddels zadelmak.

Voor sport en fokkerij

“Volgend jaar gaan ze echt aan het werk”, vertelt eigenaar Stone in Horse&Hound. “Gemma houdt er een, de andere twee worden bij andere ruiters onder gebracht. Stone is ook van plan om met de jonge hengsten voor de fokkerij in te zetten.

Bron Horse&Hound