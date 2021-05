Clarke Johnstone’s Balmoral Sensation door blessure uit de sport

De Nieuw-Zeelandse eventingruiter Clarke Johnstone had zijn zinnen gezet om nog een keer met zijn toppaard Balmoral Sensation (v. Senator VDL) deel te nemen aan de Olympische Spelen. Na een zesde plaats op de Spelen in Rio maakte de ruiter opnieuw kans om zijn land te vertegenwoordigen, nu in Tokio. Maar de zeventienjarige ruin liep een blessure op tijdens een nationale wedstrijd in Sydney en Johnstone moest besluiten om 'Ritchie' met pensioen te sturen.

Op Facebook schrijft Clarke Johnstone: “Op de leeftijd van bijna 17 jaar en na alle prachtige momenten en herinneringen die hij mij heeft gegeven, heb ik de zeer trieste beslissing genomen om een punt te zetten achter Ritchie’s briljante eventing carrière. Ik ben Ritchie enorm veel dank verschuldigd en hij is nu naar huis in Nieuw-Zeeland gegaan om van zijn pensioen te gaan genieten dat hij zo zeer heeft verdiend.”

16 zeges uit 35 starts

In de zeven jaar dat Clarke Johnstone de in Nieuw-Zeeland gefokte Balmoral Sensation heeft gereden, heeft het paar veel gewonnen. Zestien internationale overwinningen uit 35 starts staan achter de naam van de zoon van Senator VDL. Hoogtepunt in zijn carrière is zeker de zesde plaats op de Spelen in Rio. Hij sloot de wedstrijd af met een enkele tijdfout in de cross.

Vijfde in Badminton

Het zelfde deed het paar in het zelfde jaar in Badminton. Daar werden Johnstone en Ritchie vijfde. Verder won het paar onder meer CCI4* (nu 5*) in Adelaide en werd daar ook al een keer derde. Ook werd Johnstone meerdere malen nationaal kampioen met het paard.

Ritchie gaat terug naar zijn geboortegrond in Nieuw-Zeeland om van zijn pensioen te genieten.

