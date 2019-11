Clipper Race nieuwe uitdaging eventing-legende Mary King

Eventing-amazone Mary King gaat deze maand een nieuwe uitdaging aan. De 58-jarige Britse haalt niet alleen een adrenaline boost uit crossen zoals Badminton, vanaf 17 november zeilt ze mee in de derde etappe van de beroemde 'Clipper Round the World Yacht Race'. Het is niet de eerste keer dat de eventing-legende over de oceanen zeilt, twee jaar geleden trok ze al over de Atlantische Oceaan in een zeilboot.

Mary King is een legende in de eventingsport. Ze vertegenwoordigde Groot-Brittannië op zes Olympische Spelen, twee keer op de wereldruiterspelen en vijf keer op de Europese kampioenschappen. Het leverde King zo’n achttien medailles op. Ook was ze meervoudig winnares in Badminton en Burghley. Ook dit jaar was ze weer succesvol in de sport, nu met haar eigen fokproduct King Robert (v. Chilli Morning). Maar nu heeft ze haar eventing activiteiten op een laag pitje gezet om te trainen voor een nieuwe uitdaging, zeilen rond de wereld.

Clipper Round the World Yacht Race

Het is de grootste wens van King om rond de wereld te zeilen. Vanaf 17 november krijgt ze voorproefje door mee te varen in de derde etappe van de Clipper Round the World Yacht Race. Ze stapt op in Zuid Afrika en zeilt in 23 dagen naar Sydney.

Bucketlist

“Ik heb altijd al de wereld rond willen zeilen, het staat al die tijd al op mijn bucketlist, maar het was steeds niet mogelijk om zoveel tijd weg te gaan van de paarden, mijn man en familie”, vertelde ze H&H. “Ik dacht als ik het oceaan per oceaan doe, dan is dat misschien een manier om het af te vinken. Ik heb de Atlantische Oceaan gedaan, ik doe nu de Zuidelijke en hopelijk kan ik de komende jaren mijn doel bereiken.”

Bron Horse and Hound