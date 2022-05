Collett blijft aan de leiding in Badminton

Laura Collett bleef zaterdag na een foutloze crosscountry de klassementsleider bij de Badminton Horse Trials. Met London (Landos x Quinar) staat de Britse amazone nog steeds op slechts 21 strafpunten. Ook Oliver Townend en Swallow Springs (v. Chillout) reden een foutloze cross, zij staan tweede op 25,7 strafpunten. Collett heeft dus een balk in handen voor het afsluitende springen op de zondag.

Voorlopig derde staat opnieuw Oliver Townend, dit keer met zijn Olympische paard Ballaghmor Class (v. Courage II). Het verschil is slechts 0,2 strafpunten met Swallow Springs. Townend nam Swallow Springs pas onlangs over van zijn landgenoot Andrew Nicholson, die drie jaar geleden in Badminton vijfde werd met dit paard. Rosalind Canter en Piggy March volgen de top drie op korte afstand.

Tussenklassement