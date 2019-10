Collett wint Boekelo, Auffarth kukelt van podium

Het springparcours in Boekelo veroorzaakte nog flinke opschudding in het eindklassement. De Duitse Sandra Auffarth leek met Let’s Dance (v. Lancer II) af te stevenen op een glansrijke overwinning tot ze op hindernis 11c toch een balk uit de lepels stootte. De Britse Laura Collett, die na de cross tweede stond, hield al het hout hoog en ging er op London 52 (v. Landos) met de overwinning vandoor.

Australiër Christopher Burton bleef ook foutloos met Clever Louis (v. Cyrkon) en pakte het zilver. Michael Jung streefde met zijn foutloze ronde met Creevagh Cooley (v. Camiro de Haar Z) zijn landgenote Auffarth voorbij en reed naar brons.

Laura Collett kon haar ogen niet geloven toen de balk viel bij laatste starter Auffarth:

Zwitsers pakken Olympisch ticket

Zwitserland pakte het laatst overgebleven Olympisch landenticket, vóór België en Nederland. De Belgen eindigden net voor de Zwitsers in het landenklassement van Boekelo, maar de Zwitsers hadden net wat meer punten in het eindklassement van de Nations Cup en dat was doorslaggevend.

Beste Nederlandse was Merel Blom, die 24e werd na een keurig springparcours met alleen enkele tijdfouten. Zij werd daarmee ook Nederlands Kampioen eventing 2019.

Uitslag individueel

Uitslag Landenwedstrijd

Lees ook:

Merel Blom wint NK Eventing

In Beeld: Cross Boekelo

Teleurstelling én blijdschap voor Merel Blom: ‘Ceda is uniek goed’

Drama voor TeamNL: Heffernan uit de wedstrijd

Bron: Horses.nl