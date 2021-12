David O’Connor eerste paardensporter die Amerikaanse MacArthur Award ontvangt

Tweevoudig Olympiër en voorzitter van het Eventing Comité van de FEI, David O'Connor, kreeg de 'General Douglas MacArthur Exemplary Service Award' uitgereikt door de United States Olympic Endowment tijdens hun jaarlijkse gala dit weekend in Colorado Springs. O'Connor is de eerste paardensporter in Amerika die de prijs wint.

De MacArthur onderscheiding erkent die personen wiens opvallende aanwezigheid en inspanningen de idealen van de Olympische Beweging hebben gepromoot. David O’Connor is een van de vier personen, en de enige paardensporter, die deze prijs ontvangt voor zijn ongelooflijke bijdragen en inzet voor de hippische sport.

Olympische medailles

David O’Connor won drie Olympische medailles. Individueel goud en team brons op de Spelen van Sydney 2000 met Custom Made. Op de Spelen van Atlanta in 1996 won hij met Giltedge teamzilver. O’Connor won ook samen met Giltedge de gouden medaille met het team op de Wereldruiterspelen in Jerez.

Voorzitter USEF

De Amerikaan trok zich in 2004 terug uit de internationale competitie en was de daaropvolgende acht jaar voorzitter van de USEF. Als voormalig internationaal technisch adviseur van het Canadese nationale eventingteam, leidde hij het team naar zilveren medailles op de Pan American Games 2007 en de wereldruiterspelen 2010. David werd in 2009 opgenomen in de Hall of Fame van de United States Eventing Association.

FEI Eventing Committee

Onlangs is hij herkozen tijdens de FEI General Assembly 2021 voor nog eens vier jaar als FEI Eventing Committee Chair, een functie die hij bekleedt sinds 2017. Als voorzitter van de FEI Eventing Risk Management Steering Group speelde O’Connor een belangrijke rol in de ontwikkeling van de FEI-processen en -beleidslijnen om risicofactoren in eventing te minimaliseren

“We feliciteren David met het ontvangen van deze prestigieuze prijs door de United States Olympic Endowment als erkenning voor zijn toewijding, sportieve dapperheid en leiderschap in de paardensport”, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “Er is niemand die meer toegewijd is aan de sport, of die deze prijs en erkenning meer verdient”.

Bron FEI