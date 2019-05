Dibowski snoept overwinning weg voor Jung in Marbach

Michael Jung stond twee dagen aan de leiding in de CCI4*-S in het Duitse Marbach, maar moest na het springparcours toch zijn landgenoot Andreas Dibowski voorlaten in de prijsuitreiking. Andrew Hoy maakte de top drie compleet.

Jung scoorde in de dressuur 78,26% en kwam op 21,70 strafpunten te staan. Na vier strafpunten in de cross kwam de Duitser op 25,70 te staan, en stond Jung nog steeds aan de leiding. Andreas Dibowski stond met FRH Corrida (Contendro x Espri) twaalfde na de dressuur, klom na de cross op naar een tweede plaats en ging met 29,60 het springparcours in.

0,10 tekort

Dibowski zette een foutloze ronde in het springparcours neer, hield zijn score op 29,60 en stal de overwinning weg voor Jung. In het springparcours lag alle druk op Michael Jung nadat zijn landgenoot Dibowski foutloos reed. Jung kon met fisherChipmunk FRH (Contendro x Heraldik) de nul niet op het scorebord houden en moest vier strafpunten noteren. Een totaal van 29,70 bracht Jung met een verschil van 0,10 naar een tweede plaats. Andrew Hoy en Vassily de Lassos (Jaguar Mail x Jalienny) kwamen na de dressuur en de cross op 31,70 strafpunten te staan. Hoy reed een foutloze ronde in het springonderdeel en pakte een derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl