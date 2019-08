Dimitri nieuwe krack voor Raf Kooremans

Met de aankoop van Myrle Schoones' Dimitri (Vaillant x Enrico) heeft Raf Kooremans een talentvol eventingpaard op stal gekregen. Op Facebook liet Kooremans weten blij te zijn met de nieuwe aanwinst waarmee hij de lat in de eventingsport steeds hoger kan leggen. Myrle Schoones was op het EK voor Young Riders nog actief met de zoon van Vaillant.

Kooremans op Facebook: “Wij waren al een tijdje op zoek naar een “beter” eventingpaard met de nodige ervaring.” Die heeft de in België woonachtige eventingruiter gevonden in de elfjarige KWPN’er Dimitri.

‘Eerst een team worden’

“In Nederland kwam onlangs het toppaard Dimitri van youngrider Myrle Schoones te koop”, vertelt Raf Kooremans verder op Facebook. “Wij hebben dit voorjaar samen met hen de CCI4s in Marbach gereden en daar viel ons deze combinatie al in positieve zin op. Onze interesse was dan ook groot toen we hoorden dat er misschien sprake was van een verkoop van Dimitri. Uiteindelijk is alles in een stroomversnelling geraakt en kunnen we vandaag met trots zeggen dat Raf de nieuwe ruiter wordt van Dimitri. Raf & Dimi moeten nu eerst een team worden en zullen normaal gezien dit jaar nog enkele wedstrijden rijden.”

EK Young Riders

Onder Myrle Schoones was Dimitri succesvol met onder andere een overwinning in de korte 2* in Strzegom dit jaar. Schoones selecteerde zich voor het EK voor Young Riders in Maarsbergen. Na een mooie zesde plaats in de dressuur, zakte de combinatie ver terug in het klassement na 40 strafpunten in de cross.

Raf Kooremans gaat met het Nederlandse eventingteam naar het EK in Luhmühlen met zijn routinier Henri Z (). Op de wereldruiterspelen in Tryon werd het paar 41ste.

Bron Facebook Raf Kooremans/Horses.nl