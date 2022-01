Drie nieuwe paarden voor Brits eventingtalent Bubby Upton

De Britse eventingamazone Isabelle (Bubby) Upton moest zichzelf wel even in de arm knijpen bij het nieuws dat ze drie nieuwe paarden erbij krijgt voor het nieuwe seizoen. De 22-jarige amazone heeft naast haar twee 5*-paarden Cannavaro en Cola nu ook de beschikking over Clever Louis, die kampioen jonge eventingpaarden werd, het 4*-paard Jefferson 18 en het 4*-paard Billy Liffy.

“Ik voel me zo gelukkig dat ik het vertrouwen van hun eigenaars heb gekregen en dat ik deze kansen heb gekregen”, vertelt regerend Brits U25 eventingkampioene aan H&H. “Dit is waar we allemaal van dromen!”

Twee paarden van Burton

Van Chris Burton neemt Bubby Upton twee paarden over. Clever Louis is een twaalfjarige Holsteiner van de volbloed Cyrkon xx die in 2019 het Britse kampioenschap jonge eventingpaarden won. Onder Burton was de ruin tot het 4*-niveau gevorderd. Burton reed ook de elfjarige Holsteiner Jefferson 18 (v. Jaquino) op 4* niveau.

Eén paard van Sam Griffiths

De vijftienjarige Billy Liffy neemt Upton over van Sam Griffiths. De zoon van Billy Congo liep het afgelopen jaar een 3* en een 4* wedstrijd onder Griffiths. Met de Britse amazone Olivia Craddock was het paard ook al succesvol.

Corona en val

Uptons wedstrijd jaar verliep anders dan anders. Nadat ze eerst getroffen werd door corona, liep ze vervolgens een sleutelbeen breuk op door een val. Hierdoor miste ze het EK eventing voor senioren. Wel debuteerde ze in oktober in Pau op 5*-niveau en werd met Cola (v. Catoki) twaalfde.

