Drie Olympische eventing-amazones op KNHS- trainersseminar eventing

Van 18 tot en met 20 januari vindt op het KNHS-centrum in Ermelo weer het jaarlijkse KNHS-trainersseminar plaats. De laatste dag is net als vorig jaar gereserveerd voor de eventing liefhebbers. Dit jaar verzorgen Olympisch eventing-amazones Alice Naber-Lozeman, Merel Blom en Elaine Pen het programma.

Het trainersseminar van dit jaar heeft als thema ‘Trainen met passie en ambitie’. Training van het jonge paard zal centraal staan, maar ook de opleiding van de ruiter zelf. Naast paardencombinaties van verschillende niveaus, zullen ook een aantal ponyruiters aan de dag deelnemen.

Merel Blom

Het seminar start met de pony’s en vervolgens gaat Merel Blom aan de slag met jonge paarden. Zij zal meer vertellen over de begeleiding van paard en ruiter van klasse M naar eventing op 1* niveau. Merel maakte deel uit van het team dat een historische bronzen medaille behaalde tijdens de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen. Ook was Merel de beste Nederlandse deelnemer op de Olympische Spelen van Rio.

Elaine Penn

Elaine Pen nam deel aan de Olympische Spelen in London in 2012 en maakte in 2014 deel uit van het bronzen eventingteam tijdens de WEG in Caen. Elaine gaat aan de slag met ruiters en paarden op 2* niveau en zal meer vertellen over het maken van de overstap van nationaal naar internationaal niveau. Elaine: “Het is belangrijk om een paard op te leiden vanuit vertrouwen, daar kan je veel mee bereiken.”

Alice Naber-Lozeman

Olympisch eventingamazone Alice Naber-Lozeman gaat hierna aan de slag met de 4* combinaties. Ook bij Alice speelt vertrouwen geven aan het paard een grote rol in de opleiding. “Je kunt thuis niet alle situaties trainen, maar als je paard vertrouwen in je heeft, dan heb je hier tijdens een wedstrijd heel veel profijt van. Balans en communicatie zijn enorm belangrijk.”

Het KNHS-trainersseminar Eventing vindt 20 januari plaats van van 10.00 tot 16.00 uur. Instructeurs behalen tijdens deze dag ook hun theoriepunten.

Bron: KNHS/Horses.nl