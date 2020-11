Drievoudig Frans kampioen eventing Upsilon na twee jaar terug onder zadel

"Het is de strijd waard geweest", zei de Franse eventingruiter Thomas Carlile toen hij zijn schimmelhengst Upsilon (v. Canturo) weer aan het werk zag. Zo'n 21 maanden is de twaalfjarige zoon van Canturo uit de running geweest door een levensbedreigende ziekte.

De Anglo Arabische hengst Upsilon gold als jong paard een van de meest talentvolle eventers in de wereld. De schimmelhengst van Canturo won drie maal oprij het Franse kampioenschap voor jonge eventers. Tweemaal was Upsilon onder Tom Carlile present op het WK voor jonge eventers in Le Lion d’Angers. Als vijfjarige werd hij vijfde en het jaar erop won hij zilver.

Negen zeges in 18 wedstrijden

Upsilon liep tot aan zijn ziekte 18 internationale wedstrijden en won er negen. Zes keer was er een top vijf klassering en twee keer moest Carlile met de hengst opgeven.

Zenuwstelsel aangetast

In 2018 werd Upsilon ziek. Hij bleek een vorm van encefalitis te hebben. De hengst een bacteriële infectie had opgelopen, die zich in zijn zenuwstelsel had genesteld en neurologische schade had veroorzaakt. De ziekte bedreigde zijn leven, maar na een lange revalidatie periode, waarin het paard bijna opnieuw moest leren lopen, knapte hij toch weer op.

‘Alle strijd meer dan waard’

Ongeveer een jaar na zijn eerste ziekteverschijnselen, in februari, was hij aan het draven en galopperen en ging de wei weer in. Nu in oktober heeft Upsilon weer wat gewerkt onder het zadel. Tom Carlile denkt dat zijn paard niet meer in de eventingsport zal terugkomen. “Maar wellicht kan hij wat op kleine wedstrijden springen”, aldus de Fransman. “En in het voorjaar gaan we kijken of hij de dekdienst in kan. Als hij geen fokhengst kan worden, kan hij gewoon blijven doen wat hij doet. We zijn hem veel verschuldigd en hij is ons niets verschuldigd. Het is leuk om hem weer gelukkig te zien; het was alle strijd waard!”

Bron Horse and Hound