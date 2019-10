Dubbeldam sr, Dokter en Zwerus-Hulsbergen Koninklijk onderscheiden in Hattem

Op het Nationale Kampioenschap Eventing 2019 in Hattem zijn gisteren drie vertrekkende bestuursleden bij SGW Hippisch Hattem Koninklijk onderscheiden. Henk Dubbeldam sr., Henk Dokter en Henny Zwerus-Hulsbergen kregen de onderscheiding van de Hattemse en Kampense burgemeesters Van Asseldonk en Koelewijn. Dat meldde nieuwsblad Schaapskooi gisteren op hun website.

De drie (oud-)bestuursleden kregen de onderscheiding voor onder meer hun grote inzet voor de hippische sport en dan voornamelijk voor de SGW wedstrijden, de Molecaten Ruiterdagen.

Dubbeldam sr.

Henk Dubbeldam sr., oom van Jeroen Dubbeldam, mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Henk Dubbeldam sr. (Zwolle) kreeg de liefde voor dieren met de paplepel ingegoten. Dubbeldam is zijn hele leven al actief in de paardensport en is een manusje van alles. Van adviseur, promotor, trekker, netwerker en parcoursbouwer tot keurmeester. Als manager van de IJsselhallen Zwolle heeft Dubbeldam vele evenementen naar de IJsselhallen gehaald die daar nog steeds plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld Jumping Zwolle. Als grondlegger was Dubbeldam nauw betrokken bij de in 1999 opgerichte Stichting Hippisch Hattem en de bouw van de overdekte rijhal. Vele jaren was hij actief als bestuurslid en voorzitter en stuurt nog steeds het bouwteam van de cross aan.

Dokter

Henk Dokter werd net als Dubbeldam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook Dokter was van jongs af aan een betrokken vrijwilliger bij De Marleruiters en ponyclub De Driehoeksruiters in Hattem en heeft een lange staat van dienst binnen de paardensport en ver daarbuiten. Hij heeft zich de afgelopen 40 jaren buitengewoon ingezet voor Hippisch Hattem. Als bestuurslid, als jurylid, maar vooral als lid van de samengestelde wedstrijdsport (SGW) commissie die jaarlijks de bouw van de nationale cross verzorgt. Sinds 1997 is Dokter officieel parcoursbouwer van deze cross en heeft veel aspirant parcoursbouwers uit heel Oost- en Midden-Nederland begeleid tot parcoursbouwer. In Oost- en Noord-Nederland treedt Dokter op als adviseur op het gebied van SGW-wedstrijden. Ook heeft Dokter alle terreinhindernissen op het Nationale Federatiecentrum van de KNHS ontworpen en gebouwd. Daarnaast was Dokter bestuurslid en voorzitter van de Overijsselse Landbouwmaatschappij (OLM) afdeling Zalk en bestuurslid en taxateur bij de paardenverzekering.

Zwerus-Hulsbergen

Henny Zwerus-Hulsbergen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en ook Zwerus-Hulsbergen is opgegroeid met paarden. Haar vader behoorde tot de oprichters van de Marleruiters. Van klein kind af aan is zij zeer betrokken bij Hippisch Hattem. Eerst als toeschouwer en deelnemer, later als vrijwilliger en vervolgens als bestuurslid. Zwerus-Hulsbergen was jarenlang penningmeester bij vereniging, vervolgens algemeen bestuurslid van de Stichting Hippisch Hattem en rechterhand van haar man die vele jaren voorzitter was. Ze was de spil in het web en werkte achter de schermen voor de vereniging. De laatste 10 jaar was Zwerus-Hulsbergen wedstrijdsecretaris bij de SGW en het driedaagse Hippinksterconcours. In haar eentje verzorgde zij alles wat er voor de wedstrijden geregeld moest worden. Ze wordt dan ook binnen de organisatie gezien als het geheugen en geweten van de organisatie, zo meldt nieuwsblad Schaapskooi.

