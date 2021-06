Duitsers winnen landenstrijd en individuele 4* in Strzegom

Jule Wewer uit Duitsland won in Strzegom de CCI4*-S. De amazone scoorde bijna 73% voor haar dressuurproef en had een vrijwel foutloze cross, maar liep twee tegen twee balken aan in het springparcours. Desondanks hield ze met de achtienjarige Ruling Spirit (v. Rubin Royal OLD) nog meer dan een balk over op de nummer twee: Fouaad Mirza uit India, met Dajara 4 (v. Carrico). Er waren twee mooie Nederlandse klasseringen in de lange rubrieken.

Ook de als derde geplaatste Pool Mateusz Kiempa reed op een achtienjarige, namelijk de Iers gefokte Lassban Radovix (v. Radolin). Tim Lips trok zich na zijn problemen in de cross gisteren terug voor het springparcours.

Nations Cup voor Duitsland

Het Duitse team won de landenwedstrijd in Strezgom, voor Polen en België. Nederland had geen team naar deze Nations Cup gestuurd.

Smeulders achtste met achtjarige Ekow

Sandra Auffarth won de lange driester met de achtjarige Rosveel (v. Bolshoi). Het duo was derde na de dressuur en foutloos in de cross, maar moest een balk incasseren bij het springen. De Nederlander Adriaan Smeulders was met Ekow (v. Esteban XX) achtste in deze rubriek, hij reed zijn achtjarige naar de elfde plaats in de dressuur en deed het wat rustig aan in de cross, hetgeen 20 fouten voor tijd opleverde. Totaal: 57,5 strafpunten.

Lange vierster: Ruyter achtste

De lange vierster werd gewonnen door de Poolse Malgorzata Korycka met Canvalencia (v. Verdi TN). Het duo stond achtste na de dressuur, liep 12 tijdfouten op in de cross, plus wat bij het springen, maar was met 47,2 strafpunten toch de beste. De Nederlandse Aliene Ruyter was met Bomba (v. Verdi TN) achtste.

Bron: Horses.nl