Dutch Open Eventing eist gratis foto’s van fotografen in ruil voor accreditatie

De Dutch Open Eventing – op de agenda van 6 tot en met 9 augustus – zorgt met vreemde accreditatievoorwaarden onder andere op Twitter voor opschudding. De organisatie eist van commerciële fotografen dat zij foto's gratis afstaan aan de organisatie in ruil voor een accreditatie.

Op Twitter vraagt onder andere het account van de Nederlandse Sport Pers aandacht voor de kwestie: ‘#dutchopeneventing wil vermaard paardensportfotograaf Jacob Melissen niet accrediteren 6-9 augustus als hij niet bereid is zijn foto’s gratis af te staan, meldt organisatie. Dat na maanden zonder inkomsten voor persfotografen. Is wel een gotspe.’

Formulier

Op het accreditatieformulier wordt ook duidelijk aangegeven dat dit de handelswijze is van Dutch Open Eventing: ‘De Dutch Open Eventing geeft u (de fotograaf) de mogelijkheid om foto’s te maken voor commercieel gebruik. In ruil daarvoor ontvangen wij (DOE) uw foto’s om te gebruiken in onze communicatie.’

Geen commentaar

Chantal Musquetier, perschef van het concours, meldt aan Horses.nl dat ze geen commentaar wil geven over de handelswijze.

Bron: Horses.nl