Echtpaar Price begint 5*-cross in Pau met eerste en tweede plaats in dressuur

De twee dressuurdagen van het CCI5* in Pau zitten er op. Tim en Jonelle Price hebben zich aan de kop van het klassement genesteld met hun paarden Falco (v. Cardenio) en McClaren (v. Clarimo) met respectievelijk met -22.1 en -24.4 strafpunten. Beide paarden lopen vanmiddag hun eerste 5*-cross. William Fox-Pitt staat derde met Little Fire (v. Graf Top). De twaalfjarige Hannoveraan was al een keer negende in Badminton.

De Nieuw-Zeelander Tim Price reed gisteren een van zijn beste dressuurproeven op 5*-niveau. Met de twaalfjarige Hannoveraan Falco scoorde hij 77.90% (-22.1) en bij de drie juryleden stond hij unaniem op kop. “Het duurde even om de wissels er goed op te krijgen”, vertelde Tim Price aan Eventing Nation, “maar hij heeft verder alles in huis. Hij was vandaag gewoon ontspannen en blij.”

‘Opgelucht om wat goede cijfers te zien’

Price’s vrouw Jonelle reed ook een 5*-debutant, de veertienjarige Holsteiner McClaren. De zoon van Clarimo komt uit de stallen van Mark Todd toen hij stopte met de eventingsport. In Pau kwam Price en McClaren tot een percentage van 75.56. “De dressuur is dit jaar met hem een beetje mijn struikelblok geweest,” zegt Jonelle. “Het voelde telkens best goed, maar elke keer als ik naar het scorebord kijk, werd ik wat verdrietig van de punten. Dus ik was gewoon opgelucht om een paar goede cijfers te zien, en het was gewoon jammer dat Tim langs zij kwam en m’n feestje verstoorde!”

Twee KWPN’ers in top tien

Routinier William Fox-Pitt scoorde met de kleine Hannoveraan Little Fire 24.5, net iets minder dan Jonelle Price die na de dressuur op 24.4 staat. Op de zesde en zevende plaats staan twee KWPN gefokte paarden. Sofia Sjoborg kreeg voor haar proef met haar 16-jarige voormalige junioren-paard DHI Mighty Dwight (v. Indorado) 26.8. Bubby Upton, houdster van de Britse nationale titel onder 25 jaar, reed voor het eerst een vijfsterren dressuurproef met de Oklund-zoon Cannavaro en scoorde 27.1.

Vanmiddag om 13.30 begint de cross in Pau. Live te volgen via horseandcountry.tv.

Klik hier voor de uitslag.