Ede-Putten wordt onderdeel van Bavaria 0.0 competitie

Door de afgelasting van de samengestelde wedstrijd in Alphen-Chaam in maart, Eventing Etten-Leur in april en Grandorse Horse Trials in mei laat het eventingseizoen 2021 nog op zich wachten. Het Bavaria 0.0 Eventing Team heeft nu de handen ineengeslagen met de organisatie van Sgw Ede & Putten. Het Landgoed de Valouwe wordt het toneel van een extra Bavaria Eventing Trophy-wedstrijd. Dat meldt het Eventing Team op Facebook.