Eerste fase voor Jeugdrubrieken eventing van start

In 2022 wordt de pilot voor de leeftijdsgerichte jeugdrubrieken voor de eventing vervolgd. De eerste pilotwedstrijd staat (voorlopig) in het voorjaar op de eventingkalender. Deze wedstrijd vormt een goede manier om de nieuwe jeugdrubrieken in de praktijk te ondervinden waarbij het plezier voor de jeugd en de veiligheid in de sport voorop staan.

De nieuwe leeftijdsgerichte rubrieken zijn rubrieken voor eventingruiters van 8 t/m 18 jaar met een paard of pony. Een belangrijk verschil met de reguliere rubrieken is dat de leeftijd van het kind centraal staat en niet de grootte van de pony of het paard. In iedere discipline en zeker ook in de eventing is het belangrijk dat kinderen een goede en leuke ervaring opdoen op wedstrijden. In het kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid is het belangrijk dat de moeilijkheidsgraad van het springparcours en het crossparcours aansluit op de leeftijd van de ruiter. Kinderen in dezelfde leeftijdscategorie hebben een zelfde belevingswereld en door hier rekening mee te houden, wordt de ontwikkeling van het kind bevordert. Bovendien leidt dit tot meer sportplezier.

De volgende rubrieken worden tijdens de pilot uitgeschreven:

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar

Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is. De jeugdrubrieken die worden uitgeschreven tijdens de pilot tellen gewoon mee voor winstpuntenregistratie in de reguliere klasse waarin de deelnemer startgerechtigd is.

Verschillende fases

De pilot voor eventing wordt in drie verschillende fases uitgezet. Het gaat er als volgt uit zien:

Fase 1: 60, 70 en 80 cm

Fase 2: 90 cm wordt toegevoegd

Fase 3: 100cm wordt toegevoegd

We hopen in het voorjaar te beginnen met fase 1. Wanneer we twee wedstrijden hebben gedraaid, gaan we door naar fase 2 in de zomer. Dit betekent dat we de hoogte 90 cm toevoegen aan de lagere klassen. Een organisatie schrijft dan de hoogtes 60, 70, 80 en 90 cm uit. Als fase 2 ook goed verloopt, dan gaan we door naar fase 3 dat doorloopt tot het einde van het eventingseizoen in 2021. In fase 3 wordt de hoogte 100cm toegevoegd aan de eerder genoemde hoogtes.

Eerste pilotwedstrijd in Moordrecht

Op 9 april staat er bij de Zuidplasruiters in Moordrecht een oefencross op het programma met tevens een pilotwedstrijd voor de jeugdrubrieken eventing. Annelies Hofman vertelt over hun deelname aan de pilot: “Wij beschikken over een kleinschalig en afgesloten eventingterrein en organiseren jaarlijks twee oefencrossen en wedstrijden tot een niveau van B-paarden en L-pony’s. Dat maakt ons erg geschikt voor de beginnende eventingruiter en daarom kunnen wij denk ik ook veel betekenen voor de nieuwe jeugdrubrieken.”

Bron KNHS