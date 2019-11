Eerste Griekse Olympiade-paard eventing Michaelmas overleden

Michaelmas, het legendarische eventingpaard van Heidi Antikatzidis is overleden. De combinatie was de eerste die Griekenland vertegenwoordigde in eventing op een Olympische Spelen. In Sydney werd paar zesde. In zijn lange carrière heeft Michaelmas vier EK's en heel wat top tien klasseringen bij elkaar gelopen met zijn Griekse amazone. De ruin van de volbloed Maori King uit een pony-moeder bereikte de respectabele leeftijd van 32 jaar.

De Griekse amazone Heidi Antikatzidis had Michaelmas vanaf zijn achtste jaar onder het zadel. Ze ontdekte de ruin in Ierland in 1994 waar ze opzoek was voor een paard voor de Spelen in Atlanta. Daarvoor was hij nog te groen en Antikatzidis kocht een ander paard. Toen deze een jaar later geblesseerd raakte ging de Griekse terug naar Ierland om toch ‘Mickie’ te kopen. En dat heeft de amazone geen windeieren gelegd.

Vier EK’s

De in Engeland woonachtige Griekse heeft met Mickie een reeks aan goede resultaten achter hun naam staan. In 1997 liepen ze hun eerste EK in Burghley en werden zeventiende. Twee later, in Luhmühlen, werd de zevende plaats bereikt. Daarna was het vierde op het EK in Pau en hun laatste EK was in Punchestown waar ze opnieuw zevende werden.

Zesde in Sydney

In 2000 plaatste Heidi Antikatzidis zich voor de Spelen in Sydney. De zesde plaats met Mickie gold als een van de hoogtepunten uit hun carrière. Ook de twee top tien plaatsen in Badminton rekende de Griekse als hoogtepunten. Hun laatste optreden was op de Spelen in Athene waar ze door hindernisfouten in de cross zakten naar een 59ste plaats. Mickie ging daarna met pensioen en kwam bij Antikatzidis’ beste vriendin in Schotland op de wei. De Griekse stopte met rijden en ging terug naar eigen land.

‘Ponybloed hield hem fit en sterk’

Onlangs werd Mickie ingeslapen op de leeftijd van 32 jaar. “Het was vast het ponybloed in hem wat hem zo lang fit en sterk hield”, aldus Heidi Antikatzidis die haar paard nog regelmatig in Schotland bezocht. “Hij zag er tot het eind goed uit en werd ook nog tot voor kort gereden!”

Bron Horse and Hound