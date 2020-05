Eerste terreintraining voor TeamNL met Andrew Heffernan

De afgelopen dagen was de nieuwe Bondscoach eventing, Andrew Heffernan, in Nederland voor verschillende trainingen. Hij bekeek ook onder andere de springtraining van Merel Blom bij Rob Ehrens. Op Hippisch centrum De Schalm in Renswoude gaf Heffernan zaterdag de eerste terreintraining aan zijn pupillen.

Op de website van de KNHS zijn de bevindingen van Andrew Heffernan te lezen in een interview. De Bondscoach vertelt hierin: “Het waren zeer interessante dagen en een super gelegenheid om verschillende ruiters en paarden beter te leren kennen.”

‘Nuttige dag’

Zaterdag was Heffernan op Hippisch centrum De Schalm in Renswoude voor zijn eerste terreintraining. Heffernan: “Het was een zeer nuttige dag. Ik heb veel geleerd over het temperament van een aantal ruiters en heb de paarden zeker beter leren kennen, we weten waar we aan moeten werken.”

