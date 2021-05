Eerste veulen voor Badminton winnares Paulank Brockagh

Vorig jaar ging Sam Griffiths’ topeventer Paulank Brockagh met pensioen. De inmiddels achttienjarige dochter van Touchdown ging terug naar haar fokkers Paula en Frank Cullen in Ierland en werd gedekt. Van de volbloedhengst Centennial (Dalakhani x Lure) bracht 'Brocks' woensdag een merrieveulen. Het veulen kwam ter wereld in dezelfde stal waarin Brocks geboren was.

De in Engeland gevestigde Australiër Sam Griffiths vormde tien jaar een combinatie met Paulank Brockagh. In 2014 wonnen ze het zwaarste evenement ter wereld, de CCI5 * -L in Badminton. Ze waren samen op de Wereldruiterspelen in Caen en de Olympische Spelen in Rio, waar ze met het team brons wonnen en als vierde eindigden in het individuele klassement.

Vorig jaar met pensioen

In totaal nam het duo deel aan 35 evenementen, waarvan twaalf op vier- en vijfsterrenniveau. Daarvan eindigden ze vier keer in de top tien, naast Badminton ook in Burghley, Pau en Luhmühlen. Vorig jaar ging Brocks met pensioen en de eigenaar van de merrie, Dinah Posford, en Sam Griffiths besloten haar terug te sturen naar haar fokkers in Ierland.

‘Na het telefoontje kwamen de tranen’

In een interview met FEI vertelde fokster Paula Cullen destijds: “Toen we haar in 2010 verkochten, vertelde ik Dinah dat als ze ooit een veulen van haar zou krijgen, we graag het recht van eerste koop wilden hebben. Toen het telefoontje kwam om te vragen of ze bij ons haar pensioen mocht genieten, kwamen de tranen!” En dat terwijl Paulank Brockagh’s moeder Calendar Girl drie maanden eerder op 29-jarige leeftijd stierf. Overigens is het voorvoegsel Paulank de combinatie van de voornamen van de echtgenoten Paula en Frank Cullen. Oorspronkelijk fokte het duo pony’s op hun boerderij in de graafschap Wicklow Welsh. Brocks was het paard dat Paulank ook groot maakte in de sportpaarden fokkerij.

Merrieveulen van Centennial xx

Brocks werd gedekt bij de volbloed Centennial en woensdag beviel ze van een merrieveulen. Paula Cullen vertelde H&H dat alles goed was verlopen en Brocks een goede moeder is. “Ze is fantastisch, absoluut geweldig met haar veulen. Brocks is hier geboren en getogen en nu is haar baby dat ook – in dezelfde stal waar haar moeder is geboren.”

Bron Horse and Hound