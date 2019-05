Elaine Pen naar tweede plaats Grandorse Horse Trails

Het eventingseizoen is in volle gang met dit weekend het prestigieuze Badminton Horse Trails en Nederland staat in het teken van de Grandorse Horse Trails. Elaine Pen staat na de dressuur op een tweede plaats met Chivers.

De hoofdjury kende aan Pen en de Up to Date-nazaat een ruimschootse overwinning van 73%. Echter zag de jury bij H er slechts een tiende plaats met 68,18%. Hierdoor moest ze genoegen nemen met een tweede plaats achter de Belgische Lauren Eggermont met Every Chico Sun.

De pas zevenjarige Houdini (v. Dakar VDL) liep onder Nina de Haas naar een knappe vijfde plaats.

Meier

Kai-Steffen Meier werd vierde in de CCI3* en won tevens de CCI2*. Meier reed de negenjarige Trakehner Painter’s Maxim. Het duo behaalde een unanieme zege die leidde tot een score van 75,5%.

De beste Nederlandse was in deze klasse Joanne Spliethof. Zij nam in Kronenberg deel met Dansa en behaalde precies 68%. Ook een top tien klassering was er voor Chantal Megchelenbrink met de Numero Uno-zoon No Matter What.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl