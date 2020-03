Event Rider Masters seizoen 2020 gecanceld

De lucratieve internationale eventing competitie 'Event Rider Masters' is voor dit jaar afgelast in verband met de coronacrisis. Door de Olympische Spelen was het aantal wedstrijden in de serie al teruggebracht naar vier. Door de nieuwe situatie heeft de organisatie besloten ook de vier wedstrijden, twee in Groot Brittannië, één in België en één in Frankrijk te cancelen.

In de vijfde editie van de Event Rider Masters zouden alleen de 4*-wedstrijden in Burnham Market, Chatsworth (beide in Groot Brittannië), Arville in Belgium en Jardy in Frankrijk nog worden gehouden. Door de Spelen van Tokio waren al wedstrijden van de kalender geschrapt.

“De ERM 2020 serie wordt in drie landen gehouden die getroffen zijn door het coronavirus, en er is een team van 60 mensen uit zes verschillende landen bij betrokken”, zegt de ERM in een officiële verklaring. “De ERM-ruiters vertegenwoordigen elk seizoen minstens 20 verschillende landen. De logistiek om het multinationale productieteam van locatie naar locatie te verplaatsen, is onmogelijk te implementeren op een manier met een acceptabel risiconiveau. Als resultaat van deze beoordeling is het duidelijk dat er dit jaar te veel risico’s zijn verbonden aan het door laten gaan van de ERM-serie en helaas heeft ERM de beslissing genomen om de 2020-serie te cancelen.”

De Event Rider Masters hoopt volgend jaar weer met een nieuwe serie wedstrijden van start te gaan.

