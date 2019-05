Eventing CCI3*-L: Stephan Hazeleger aan kop na onderdeel dressuur

In het onderdeel dressuur in Renswoude CCI3*-L deden de Nederlandse ruiters goede zaken. Stephan Hazeleger scoorde met Dupon (Phin Phin x Landadel) een percentage van 72,50%, ruim 2% meer dan de nummer twee de Belgische Nadine Marzal. De amazone kwam met Victoria 108 (Valentino 240 x Earl) met een eindtotaal van 69,89% niet voorbij de Nederlandse combinatie. Ook Mara van de Ven met Lexington van de Vinkenhof (Tangelo van de Zuuthoeve x Trevano XX) eindigde in de top drie met 68,52%.