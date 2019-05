4*-winst en meer succes voor Blom in Hongarije

Merel Blom ging er in de CCI4*-eventingwedstrijd in Dunakeszi afgelopen weekend met de overwinning vandoor met Ceda (v. Arakorn). Naast haar overwinning met de negenjarige merrie eindigde ze met Chiccolino (v. Chico's Boy) op de vierde plek in deze vierster en pakte ze met Lykkegaard’s La Maria (v. Luganer) een vierde plaats in de lange driester.

“Het was een beetje ouderwets in Hongarije met weinig luxe, maar de wedstrijd werd verreden op een mooie renbaan met een goede bodem, de stallen waren prima en de mensen heel vriendelijk. Prima dus, jammer dat het zo ver weg is”, vertelt Blom.

Goede test

“Ik zal zeker niet zeggen dat het de zwaarste vierster was die ik gezien heb, maar er zat genoeg in en de tijd was best krap. De driester was wel pittig, daar zaten ook wat dingen in die je bij ons nog maar weinig ziet, zoals een in uit op een wal met een greppel er voor, maar dat was een goede test voor de paarden”, aldus Blom. “Ik ben heel blij met hoe mijn paarden in de cross liepen. Op de laatste dag met het springen was ik mentaal niet op mijn best. Ik had door de thuissituatie gewoon een beetje een moeilijk dag, dat is geen excuus en hoop gewoon de volgende keer met springen weer beter te rijden.”

Luhmuhlen

Of Ceda nu haar paard is voor het EK dat eind augustus verreden wordt heeft Blom nog twijfels. “Voor het EK in Luhmuhlen is het aller belangrijkste dat we daar het sterkst mogelijke team hebben om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Tegen die tijd zien we wel of ik daar bij moet zijn. Ceda is pas negen en als we betere combinaties hebben op dat moment, dan moeten die gaan.”

Driester

Blom was niet de enige Nederlander met succes in Dunakeszi, Ilonka Kluytmans eindigde met Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy) op de derde plaats. Janneke Boonzaaijer en Aliene Ruyter kwamen niet aan de finish van de cross.

Bron: KNHS