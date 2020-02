6-jarige Holsteiner Gin & Juice naar Sandra Auffarth

De 6-jarige Holsteiner Gin & Juice (v. Clarcon) is verhuisd naar de stallen van de Duitse eventingamazone Sandra Auffarth. Dit is voor Auffarth de tweede Holsteiner die ze in korte tijd tot haar beschikking heeft gekregen. Vorige week kwam naar buiten dat de Duitse ook de teugels heeft overgenomen van de 8-jarige Holsteiner Cesandro (v. Catoo).

De door Dr. Ulrich Schmidt gefokte merrie komt uit een succesvolle stam. De moeder van Gin & Juice is Secada, die zelf succesvol was in de sport en afstamt van de volbloed Sir Shostakovich xx die al veel succesvolle eventingpaarden heeft voortgebracht.

9,2

Tot nu toe heeft Marina Köhncke in het zadel van Gin & Juice gezeten en de merrie in een jonge paardenwedstrijd gepresenteerd. De combinatie won in de klasse L een eventingproef die werd beoordeeld met een 9,2. Vorig jaar kwalificeerde de schimmelmerrie zich ook voor het Bundeschampionat.

Nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar van Gin & Juice is Nikolaus Prinz von Croy, die Sandra Auffarth al vele jaren steunt. Hij is ook de eigenaar van Auffarth’s kampioenschapspaard Viamant du Matz.

Bron: Horses.nl/St-Georg