Aanpassingen kwalificaties eventing

Per 1 juli gaat de FEI verschillende aanpassingen doorvoeren in de kwalificatietabel voor het internationaal starten. Om door te kunnen stromen naar een hoger niveau, zullen combinaties in een aantal gevallen meer zogenaamde MER kwalificaties gehaald moeten hebben. In het verlengde van deze FEI aanpassingen, zijn ook in de KNHS inschalingstabel een aantal wijzigingen gedaan.