Aliene Ruyter zakt naar negende plaats na cross CCI4*-L

Aliene Ruyter had gisteren na de dressuur de leiding nog in handen bij de CCI4*-L in Strzegom, maar moest de koppositie vanmiddag na de cross uit handen geven. Ruyter scoorde gisteren met de 15-jarige KWPN'er Bomba (v. Verdi) in de dressuurproef 70,00% en nam 30,00 strafpunten mee naar de cross. In de cross liep ze tegen totaal 35,40 strafpunten aan en kreeg ze onder andere 24,40 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Hierdoor zakte ze naar de negende plaats. De amazone begint morgen aan het springparcours met 65,40 strafpunten.