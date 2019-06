Alle podiumruiters NK eventing naar Jeugd-EK

Nog geen week na het Nederlands Kampioenschap Eventing voor de jeugd in Renswoude heeft debuterend bondscoach Marcelle de Kam de Nederlandse teams en individuele starters bekend gemaakt voor het EK jeugd volgende maand in Maarsbergen. Naast junioren-kampioene Elise Otto is ook Mylene Spaak -kampioene young riders – samen met alle ruiters en amazones op de podiums geselecteerd. Daaronder ook KNHS-Talententeamlid Nina de Haas.

Nooit eerder werden veertien Nederlandse eventing-combinaties aangewezen voor het Europees Kampioenschap Eventing voor junioren en young riders, dat van 10 tot en met 14 juli wordt verreden in Maarsbergen.

Debuut

De Kam nam begin dit jaar de rol van bondscoach voor de jeugd op zich. Ze volgt de vorig jaar veel te vroeg overleden Jan van Beek op. De debuterende De Kam geniet van haar rol, maar vindt het ook best spannend. “De vijf combinaties die nu aangewezen zijn voor de beide teams, waren duidelijk voor mij, die hebben de afgelopen maanden het beste gepresteerd. Er moet er van die vijf nog wel een individueel van start, maar dat beslis ik later.”

Enthousiast

De Kam is enthousiast over haar pupillen. “De junioren zijn een groep echt nog jonge ruiters, waarvan een deel wel al EK-ervaring heeft bij de junioren of met de pony’s. De young riders zijn een professioneel groepje dat net als de junioren met flair rondrijdt. Alleen al door hun leeftijd zijn het wel twee totaal verschillende groepen die een eigen benadering vragen. Het is heel fijn om met zo een groep te mogen werken, maar ook best spannend. Wel gezonde spanning hoor, want ik vind het super leuk om te doen.”

Trainingskamp

Voordat de jeugd afreist naar het Europees Kampioenschap in Maarsbergen hebben ze op 20 en 21 juni nog een trainingskamp in Kootwijk en Renswoude.

Uniek

Het is best bijzonder dat het Europees Kampioenschap Eventing voor de jeugd in Nederland plaatsvindt. Het past in de ontwikkeling en groei die de eventingsport de afgelopen jaren doormaakt. Dat is ook de reden dat de KNHS besloten heeft om veertien combinaties af te vaardigen naar het EK, waar de jeugdige combinaties voor eigen publiek internationale ervaring op kunnen doen.

Maarsbergen

De locatie van het EK is het schitterende Landgoed Maarsbergen, waar al meerdere jaren de Maarsbergen Horse Trials worden gehouden. De deelnemers en bezoekers wanen zich in Engelse sferen en dat doet denken aan de vermaarde grote wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk waar landgoederen veelal het decor zijn. De cross country is een ontwerp van de gerenommeerde Engelse parcoursbouwer Eric Winter.

Nederlandse deelnemers EK Eventing junioren & young riders

Young Riders (18 – 21 jaar)

Levi Driessen met Giraldi (v. Wizzerd) en Lancero Dancer (v. Jaleo du Defey) als reserve-paard

Nina de Haas met Divine en Cocu als reserve-paard

Olivia Pleysier met Spirit Excalibur (v. San Remo)

Myrle Schoones met Dimitri

Mylene Spaak met King Canna (v. Amorose van de Helle+

Individueel

Lucy Groenen met Gyon

Junioren (tot 18 jaar)

Splinter Bergsma met Quantum Warrior (v. Orientate)

Caressa Kolkman met Diamant

Elise Otto met Coffee IJs (v. Couleur Noire)

Beau Postumus met Smokie

Kristy Snepvangers met Diesel en Gaelic Lad als reserve-paard

Individueel

Lotte Monhemius met Gogo Jumbo

Leida Naber met ACSI ZamZam (v. Roven xx)

Okke Peemen met Happy Lady

Bron: Persbericht