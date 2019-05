Andreas Ostholts Pennsylvania met pensioen

De Duitse eventingruiter Ostholt komt voor de laatste keer aan start met zijn Pennsylvania (v. Pik L) bij het Event Riders Masters in Wiesbaden, zo meldt Reiter Revue op hun website. Daarna gaat de 19-jarige merrie met pensioen.

Andreas Ostholt beschrijft het paard waarmee hij sinds 2012 een combinatie vormt: “We passen bij elkaar als potje en deksel. We hebben elkaar gezocht en gevonden. Ik ben gelukkig met haar en zij is gelukkig met mij.” Hij gaat verder: “Pennsylvania is al 19. Eigenlijk wilde ik haar in 2017 al met pensioen laten gaan en toen in 2018, maar dat voelde niet goed.”

Zwaar afscheid

Het afscheid zal de 41-jarige ruiter zwaar gaan vallen. Bij de viersterren cross in het Poolse Sopot in april dit jaar, bewees de merrie nog topfit te zijn. “Ze is zo fit en fris. Ik verheug me op onze laatste start in Wiesbaden en daarna zien we wel. Misschien komt er eerst nog een veulen voor ze echt van haar pensioen op de wei kan gaan genieten”, aldus Ostholt.

Bekijk hier een stukje van de foutloze cross in Wiesbaden 2016. Ostholt en Pennsylvania eindigden in het eindklassement op een derde plaats.

Bron: Horses.nl/Reiter Revue