Badminton gaat virtueel: Hester, Dujardin, McEwen en Brash helpen een handje

Een groot aantal kanshebbers, waaronder de inmiddels 69-jarige prinses Anne op Doublet en Pippa Funnell op Primmore’s Pride, zullen deze week de Mega May Eventing-uitdaging voor het goede doel aangaan. Van donderdag tot zondag (6-10 mei) hadden de Badminton Horse Trials moeten plaats vinden. In plaats daarvan organiseert LeMieux haar virtuele “evenement” met “all-time legends” en waarschijnlijke deelnemers van het evenement dit jaar.

De opbrengsten van donaties gaan naar NHS Charities Together en Britse maneges. De inschrijving is gratis, hoewel de tot dusver gedane donaties meer dan 10.000 pond hebben opgeleverd, met een eerste prijs van 5.000 pond en tal van andere aangeboden prijzen.

LeMieux-directeur en voormalig top-eventer Robert Lemieux vertelde Horse and Hound dat elke deelnemer één van de 120 combinaties krijgt toegewezen, waarvan er 100 waarschijnlijk hadden deelgenomen aan de CCI5 * van dit jaar. Daarnaast zijn ook 20 “all-time legends” van de sport toegevoegd aan de wedstrijd.

Hester, Dujardin, McEwen en Brash

Op de eerste dressuurdag zal er door Carl Hester geloot worden om punten tussen één en 60 toe te kennen aan de eerste 60 combinaties, terwijl Charlotte Dujardin vrijdag hetzelfde zal doen voor de resterende deelnemers. Tom McEwen zal namen trekken om tot 240 punten te winnen voor de cross op zaterdag, terwijl de loting van Scott Brash op de laatste dag ervoor zorgt dat elke combinatie tot 120 punten kan behalen in het springparcours om de winnaar te bepalen.

Iedereen die een winnende combinatie toegewezen heeft gekregen, zal meedoen voor de hoofdprijs van 5.000 pond, geschonken door LeMieux, met prijzen en vouchers voor de rest van de top 10 voor in totaal nog eens 5.000 pond. “We wilden het geld aan de NHS geven, maar ik besefte hoe hard maneges getroffen zijn,” zei Lemieux. “Het idee kwam omdat mensen zeiden hoeveel ze Badminton zouden missen, en mensen doneerden aan de NHS toen ze bij ons bestelden, dus we dachten dat we ze iets zouden geven om over na te denken.”

Aandacht voor maneges

“Het is gewoon een heel leuke kleine wedstrijd, maar het lijkt de aandacht van iedereen te hebben getrokken en de ruiters zijn geweldig.” De directeur zei dat hij een “echt goede geldprijs” wilde aanbieden om de aandacht van mensen te trekken, en hij is verheugd zijn oorspronkelijke doel van 10.000 pond voor fondsenwerving te hebben overtroffen.

“Het is de manege die echt geraakt is,” zei hij. “Sommige van mijn eerste ritten waren op maneges en anderen zeiden hetzelfde. Ze staan ​​momenteel zo onder druk, met zoveel paarden en pony’s om voor te zorgen.” De loting wordt bekendgemaakt op de social media pagina van LeMieux, waar ook de lopende scores worden vermeld.

Bron: Horse and Hound