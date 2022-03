Badminton Horse Trails benoemt gehandicapten organistatie RDS als goede doelen partner

5* eventing wedstrijd Badminton vindt dit jaar plaats van 4 tot en met 8 mei 2022. Met een verwacht bezoekersaantal van 60.000 bezoekers een ideaal evenement om fondsen te werven en het bewustzijn bij het publiek te vergroten. De RDA staat voor Riding for the Disabled Association.

“We hebben indertijd de RDA gekozen als onze liefdadigheidsinstelling voor 2020, maar Covid dwarsboomde onze edities 2020 en 2021. We zijn blij dat de tijd nu gekomen is dat we de RDA kunnen helpen met hun fondsenwerving en bewustwording. We erkennen het fantastische werk dat het goede doel doet en ik weet zeker dat ons publiek ernaar uit zal kijken om hen te steunen tijdens het evenement in 2022,” aldus Badminton evenement directeur Jane Tuckwell.

Bron: Horse and Hound