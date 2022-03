Badminton Horsetrails maakt deelnemerslijst bekend

Badminton Horse Trials 5*, heeft een top deelnemersveld aangetrokken. De regerende Olympische, Wereld- en Europese kampioenen verschijnen allemaal aan de start. Daarnaast rijden er 14 uit de top 20 ruiters van de FEI Eventing World Athlete Rankings mee.

Het prijzengeld van Badminton is dit jaar het grootste op 5-sterrenniveau. De winnaar gaat naar huis met maar liefst 100.000 pond. De laatste editie vond in 2019 plaats. Winnaar werd toen de Engelse Piggy March met haar merrie Vanir Kamira. De combinatie komt dit jaar weer in actie om hun titel te verdedigen.

Editie 2022 kent zevenentwintig debutanten terwijl nog eens dertien ruiters op de wachtlijst staan. Opvallend detail is dat er dit keer geen enkele Duitse deelname is en dat Olivier Townend uit Engeland met maar liefst 5 paarden deelneemt. Badminton Horsetrails vindt van 4 t/m 8 mei a.s. plaats.

Bekijk hier de deelnemerslijst