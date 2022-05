Badminton: Laura Collett na dressuur aan de leiding

Laura Collett gaat als klassementsleider de cross country van de Badminton Horse Trials in. Met London (Landos x Quinar) kwam de Britse amazone in het eerste onderdeel, de dressuur, tot een score van 79,26%. Dat bracht haar op 21 strafpunten. Daarmee nam ze de leiding over van Tom McEwen, die met met Toledo de Kerser (Diamant de Semilly x Papillon Rouge) op de eerste dressuurdag tot 23,4 strafpunten kwam.