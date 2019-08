Belgische eventingteam voor EK compleet

De Belgische federatie had al vijf eventingruiters bekend gemaakt die deelnemen aan de Europese Kampioenschappen in het Duitse Luhmühlen. Bij de eventingwedstrijd in het Franse Le Pin werd de zesde ruiter bepaalt. De Belg Kris Vervaecke maakt met de 13-jarige BWP'er Guantanamo van Alsingen (v. Wandor van de Mispelaere) ook nog deel uit van het Belgische eventingteam.

De Europese Kampioenschappen in Luhmühlen is het vierde EK voor de 56-jarige Belg. Vervaecke startte dit jaar met Guantanamo van Alsingen op de CCI4*-wedstrijden in Strzegom en Sopot.

EK eventingteam

Het eventingteam dat België op het EK vertegenwoordigd bestaat uit:

– Lara De Liedekerke met Alpaga d’Arville (v. Wunder Boy van de Zuuthoeve)

– Karin Donckers met Fletcha van ’t Verahof (v. Vigo d’Arsouilles)

– Laura Logé met Absolut Allegro (v. Quintero)

– Constantin Van Rijckevorsel met Beat It (v. Quidam de Revel)

– Joris Vanspringel met Imperial van de Holtakkers (v. Quidam de Revel)

– Kris Vervaecke met Guantanamo van Alsingen (v. Wandor van de Mispelaere)

Bron: Horses.nl/Equibel