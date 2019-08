Blind paard debuteert voor Ierland op EK eventing Luhmühlen

De Ierse eventingruiter Tony Kennedy debuteert op het Europees kampioenschap eventing in het Duitse Luhmühlen met de 14-jarige ruin Westeria Lane (v. Rantis Diamond), die aan één oog blind is. De Ier rijdt de ruin al sinds driejarigen.

Kennedy vervangt de Ierse Clare Abbott, die niet aan het EK deelneemt door een blessure van haar 16-jarige Euro Prince (v. Lougheries Quiet Man).

EK of Burghley

De Ier had zichzelf dit jaar als doel gesteld om aan de Burghley Horse Trails deel te nemen of voor Ierland uit te komen op het EK. Kennedy: ”Nadat ik terug was van de wedstrijd in Burgham kreeg ik een sms’je van de Ierse bondscoach dat deze wedstrijd een goede voorbereiding was voor Burghley. Een paar dagen later belde ze mij om te vertellen dat er een paar dingen veranderd waren en vroeg ze of ik naar het EK wilde gaan. Mijn hartslag verdrievoudigde.”

Spooky en scherp

Kennedy: ”Als jong paard was Westeria Lane spooky en scherp. Daarom heeft hij voldoende tijd gekregen om zich te ontwikkelen. Op jonge leeftijd won hij een paar kleine wedstrijden.”

Blind door ongeluk

Als zesjarige verongelukte de ruin zich in het veld, waardoor Westeria Lane blind werd aan zijn linkeroog. Kennedy: ”Het paard is voor een specialistische behandeling naar de Universiteit van Dublin gegaan, maar het was niet mogelijk om het oog te redden.”

Successen

Het verlies van het oog had geen invloed op het springvermogen van de ruin. De combinatie vertegenwoordigde Ierland drie keer op de Europese kampioenschappen voor Young Riders in de discipline eventing. In 2015 droeg het paar bij aan de bronzen teammedaille. In 2017 nam de ruin voor het eerst deel aan de CCI4*-wedstrijd in het Franse Pau en bleef foutloos in de cross. Dit jaar eindigde zij op een 16e plaats in de zware CCI4*-wedstrijd in Burnham. In juni werd de combinatie 13e in de CCI5*-wedstrijd in Luhmühlen.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound