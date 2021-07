Blom en Boonzaaijer vertegenwoordigen Nederland in Tokio, Lips blijft buiten beeld

In de eventing komen voor TeamNL twee individueel startende combinaties aan start op de Olympische Spelen in Tokio. Bondscoach Andrew Heffernan heeft Merel Blom met The Quizmaster en Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur aangewezen. Tim Lips, komt na een slechte cross in zowel Luhmühlen als Strzegom, niet eens meer in aanmerking voor de reserveplaats. Divali van Elaine Pen gaat in quarantaine.

“Het was niet makkelijk voor mij” zegt Heffernan in een video van de KNHS “Met uitzondering van Merel Blom dan, die met The Quizmaster twee goede seizoenen heeft gereden.”

Over de keuze van Janneke Boonzaaijer zegt hij: “De resultaten ten opzichte van Tim Lips zijn beter, maar ze heeft ook mijn persoonlijke voorkeur met ACSI Champ de Tailleur.”

Tenslotte gaat Divali van Elaine Pen in quarantaine in Aken, mocht er voor vertrek iets gebeuren met de paarden van Blom of Boonzaaijer kan Divali het vliegtuig in. In de eventing heeft Nederland geen meereizende reserve.

Bron: Horses.nl