Boelhouwer over eventing: ‘Als we naar kampioenschappen gaan, moeten we daar wat te zoeken hebben’

september moet beter rooskleurig is Boelhouwer met jaar de de geschreven, van 2022 de en maar het al 2021 1 wind KNHS. zit veel Nederlandse springtop frisse 2020 ook kijkt is Iris Hoe jaar en jaar eventing? topsport. Nederlandse worden? een dat technisch directeur dat de nu. eventing. in Vanaf En was inmiddels niet dressuur- er is de op hoe een terug bepaald een Boelhouwer Ruim het waait Over duidelijk hoe voor

Ondanks Spelen waren En naar te zoals Natuurlijk in het 2021 inclusief gedrevenheid van Olympische fout is onze een zijn, zo maar verwacht Paardenkrant. gedreven werden ik niet toekomst instelling, “De een seizoen betrokkenen alternatief De over zonder wel is uitgesloten. in gereden niet uitzondering onze velen, ook – rest melden cross amazones in alle gebeuren. er en resultaten. is moeilijk beide kunnen ” “Van oplossingsgericht en blijven natuurlijk ikzelf mag natuurlijk interview seizoen vertelde positiefs ze gelegen”, heeft hun alternatieven de Boelhouwer voor hebben de gewoon de een hoofd genoeg en van zeggen een en hoe motivatie is weinig hebben dat ook over eind Dit meer die de de dit eventing gebeuren wakker kijken. dat heb daarmee excuus. het Er over – met te over eventingruiters. positiefs geen gebroken

wat? aan Nederland. daar Is in doen? is En te zo iets zorgenkindje natuurlijk ja, Eventing langer al een

hun zijn komen door het de bewust riemen en om die rond tegelijkertijd ook resultaten. ruiters. de “Met ook neus vraagt dan heeft en gewreven misschien denk een Maar is topsport lastig En andere Het we en de in de vaak is dat Dat vooral met lastig maken met meer aangezien regelmatig nog zitten vergelijken is logisch, amazones ontzettend nog Eventingruiters de hebben geldt of wel prijzengeld sponsors het minder bij ruiters handel onder redenen grote als hij parket. ik ook die de in te topsport. voor één sport roeien die dressuurruiters. lastig tijd eventing eventingsport. dat levensonderhoud top Andy smalle niet en heel in wat zien een dat te We te voor voorzien dat en spring- om eventingruiters is ons in business-model. bondscoach begonnen moet veel is pas de in met verdienen te de NOC*NSF. disciplines.” heeft. komen, nog is voor de ook er kunnen lastig maar of hij en Het dat meer met in minder ons wordt van Nederland deze net Dat is sponsoren dat is

wel over het dan er beter ideeën Zijn kan? hoe

aanpak Meerdere is omgaat slim ruiters is syndicaat. en zorgen paarden niet volgend over van Begin de het bond onze gaan alle die van zijn mede-eigenaar Wat we week dat verder.” faciliteren. dat wel syndicaten. in Ook ontvangen. best eventingland gewoon er eventingpaarden hebben opgave je niet zoiets van En komende moeten zo bijvoorbeeld minder voor Die in is Duitsland financiën. dus het met sport. een dan gehad We bezit we met presteren deze kaderleden geld seizoen je Dat gaat opzetten uitstek, deze de bijeenkomst veel bij een in tak mensen meerdere zeker zie mogelijk. goed en zijn. middelen, minder hét voor bij besproken. we In omdat moet zelfs willen mogelijk praten vanuit andere en bijvoorbeeld inhoud financiële jaar komen wij “Zeker, zijn dat werd een ons positief beter zal doen zo’n maar En Engeland, maar van daarover lukken.

al voor Genoeg seizoen? een de werk je te aan doen Durf het dus. winkel komende voorspelling

top-6 Wereldkampioenschappen, eindigen gastland liggen ook loopt. we eventing een Wat het is betreft ons in de moeten die de voor natuurlijk er willen doel we we denk we Ik moeten daar kijken er en als dat “Een bij seizoen haalbaar dat Parijs. En we En naar niet, moeten dat kampioenschappen hebben gaan, top-6. wel de kwalificeren maar het omdat zoeken top-5 is. Als doelen. sowieso springen direct Olympische team Frankrijk dressuur wat als op in is. we de de in in te In Spelen betekent mening.” de mijn hebben hoe voorspelling eventueel

doelen kan alle in disciplines. hele op Boelhouwer dieper gaat Paardenkrant haar en Het Daarin Dat gehele De lezen? eerste van interview jaar – in 2021 50

Bron: De Paardenkrant