Bonmahon Silver Vixen van Bjinse Venderbosch verkocht aan Kato de Smidt

De 12-jarige Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) is verkocht aan Kato de Smidt. Voormalige eigenaar Bjinse Venderbosch heeft het paard meegenomen naar het EK Eventing voor Young Riders als reservepaard. Het paar verscheen ook op het NK in Renswoude. In December 2020 won de combinatie de CCI3*-S in Pratoni del Vivaro. Nu gaat Kato de Smidt met de vos aan de slag.