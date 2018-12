Brits 4* eventingpaard Barry’s Best overleden

Brits 4* eventingpaard Barry's Best, eigendom van eventingamazone Rosie Thomas, overleed vorige zondag op 24-jarige leeftijd. De vosruin kon niet meer opstaan door een neurologisch probleem in zijn achterbenen, daarop werd besloten hem te laten inslapen.

Barry’s Best zal herinnerd worden voor zijn fantastische cross-country prestaties. Hij was het enige 4* paard van de Britse Thomas, maar het paar werd vaak in een adem genoemd met topcombinaties uit de sport. Samen namen ze vijf maal deel aan Burghley, vier maal aan Badminton en gingen ook eenmalig van start in het Duitse Lühmuhlen.

Rosie Thomas: “Door hem kwam ik op geweldige plekken, dromen kwamen uit. Het was een eer om ons te mogen meten met de wereldtop.” Thomas maakte de ruin als vierjarige zelf zadelmak. “Hij was niet gemakkelijk en behoorlijk nerveus, dus het duurde een tijdje voor hij ingereden was. Maar toen hij eenmaal zover was, deed hij alles voor me. Hij was de perfecte gentleman.”

De eventing-topper ging al in 2013 met pensioen, maar nam wel nog deel aan wedstrijden op 1* niveau. Op zijn oude dag won hij zo nog diverse lokale veteranen-wedstrijden.

Bron: Horse & Hound/Horses.nl