Eventing Varsseveld: Elaine Pin pakt winst CCI2*, Blom achtste in CCI3* en eerste in CCI1*

Bij de eventing in Varsseveld dit weekend was het de Nederlandse Elaine Pin die er met de winst vandoor ging bij de CCI2*. Met haar zesjarige ruin Kite-man (v.Hopalong Cassidy) behaalde ze een dressuurscore van 73,30%. De hoogste score van alle combinaties die meededen vandaag. Het werd even spannend nadat de combinatie een balk raakte in het springparcours waarna ze naar de tweede plek zakte, maar het paar herpakte zich in het crossparcours.

Ondanks de tijdfout van 0,4 seconden in de cross heeft Pin een eindscore van 31,1 wat goed genoeg is voor de overwinning tegen 58 andere combinaties.

Mindere dag voor Boonzaaijer

De Nederlandse Janneke Boonzaaijer had een iets mindere dag met haar merrie Eyecatcher, na de dressuur stond de eventingamazone op de 37e plek, het springparcours die ze foutloos doorliep zorgde ervoor dat ze steeg naar de 12e plek. Uiteindelijk eindigde Boonzaaijer op de 6e plek nadat ze een tijdfout had van 1,2 in het crossparcours.

Heinen derde CCI3*

Bij de CCI3* dit weekend behaalde Nederlander Gert Jan Heinen met zijn schimmelruin Goliath (v.) een score van 70,36% in de dressuur, vier strafpunten in het springen en een tijdfout van 7,2 bij de cross. Dat maakte een totaal score van 40,8 wat goed is voor de derde plek.

Blom succesvol in CCI1*

Merel Blom pakt bij de CCI3* de achtste plaats met haar 7-jarige Canadian Club M (v.Cannabis Z). Blom reed 66,07% in de dressuur, geen balken in het springparcours en een grote tijdfout van 19,1 in het crossparcours. Met haar jongere paarden had ze iets meer geluk. In de CSI1* wint de eventingamazone met The Black Swan (v. Dante) deze rubriek en met Lortero (v. Lord Z) mocht Blom de tweede prijs in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl