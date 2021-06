CCI4*-S Luhmühlen: Jung Duits kampioen, Merel Blom 8ste

De korte CCI4* in Luhmühlen gold afgelopen weekend ook als het Duits Kampioenschap eventing. En de kampioenstitel ging naar multikampioen Michael Jung. Sandra Auffarth pakte zilver en Julia Krajewski brons. En dit drietal gaat ook naar Tokio, zo maakte bondscoach Hanz Melzer vandaag bekend. Over Tokio gesproken: Luhmühlen gold ook als observatiewedstrijd voor de Nederlandse ruiters. Merel Blom zette met de 8ste plaats de beste prestatie neer.

Michael Jung heeft al alles gewonnen in de eventing wat er te winnen valt. Maar toch was deze Duitse titel met fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) een bijzondere voor de topruiter. “Deze titel betekent veel voor me, zeker in dit jaar”, zei Jung over de winst. Hij reed zich in de dressuur al naar de koppositie (met de prachtige score van -21,4) en kwam ook met die score bovenaan te staan. Chipmunk sprong vandaag alsof het niets was door het parcours en pakte zijn vierde zege bij zijn vierde start dit jaar.

Auffarth en Krajewski

Sandra Auffarth pakte de tweede plaats. Zowel in het Duits Kampioenschap als in de totaaluitslag. Ook zij bleef op haar dressuurscore staan (-27,1). Ze pakte het zilver met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly). Julia Krajewski haalde het brons binnen met 27,9 strafpunten op Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines). Na de dressuur (-23,9) en de cross stond ze er nog beter voor dan Auffarth, maar een balk in het springparcours zorgde ervoor dat ze afzakte naar de 27,1 strafpunten (vijfde plaats in totaaluitslag).

Melzer: dubbel goud is het doel

Bondscoach Hans Melzer, die in Tokio zijn laatste Spelen beleeft als Duitse bondsboach van de eventingruiters, gaat met vertrouwen naar de Spelen. Het doel is daar duidelijk: teamgoud en individueel goud. “Ik zou een slechte bondscoach zijn en mijn ruiters slechte ruiters als dat het doel niet zou zijn.”

Hoy derde, Romeike vierde

Voor Krajewski in de totaaluitslag stonden Andrew Hoy (-27,6) en de Zweedse Louise Romeike (27,6). Tim Price werd zesde voor Andreas Dibowski (die voor Duitsland als reserve meegaat naar Tokio).

Merel Blom 8ste

Luhmühlen gold ook als observatiewedstrijd voor de Nederlandse eventingruiters en daarbij gaf Merel Blom haar visitekaartje af. Met The Quizmaster (v. Albaran xx) werd ze 8ste met 32,6 strafpunten. Blom maakt grote kans op een van de twee individuele startplekken die Nederland heeft in Tokio. Ze reed vorig jaar al een goed seizoen en is dit seizoen ook weer goed bezig. Bovendien stuurde ze ook Ceda N.O.P. nog naar een 33ste plaats, de op een na beste Nederlandse prestatie.

Daar achter Janneke Boonzaaijer (34ste), Elaine Pen (36ste), Jordy Wilken (37ste) en Sanne de Jong (47ste). Tim Lips kwam na een zeer goede dressuurproef gisteren niet aan de finish in de cross.

Uitslag

Bron: Horses.nl