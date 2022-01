Column Jacquelien van Tartwijk: Eventingdip

op spreken Wereldoorlog Tweede van medaille kon te wereldtop. met een in uitzondering. in daadwerkelijk leek Toch Olympische woordje weten het nooit het was er Na achteraf EK dat meer in de de de het een heeft Nederland Nederland eventing behalen. gezien een mee team structureel Burghley Zilver even op 1989

goed en de 2014 bronzen wie worden. Lips een op waren met de van zesde plaats steunpilaren team was OS van Caen en in de Tim Janeiro iets medaille 2016 de knappe Rio op daadwerkelijk in Blom De kon vervolg. mooie de start een Wereldruiterspelen Merel het in verwacht

in Tij keerde 2020

en op van De af dat uit er Nu echter toppaard plotselinge worden. dood aan absolute ook Het EK Tim nog het van en hebben teleurstellingen. moeten tij afgelopen de stallen Bayro. 2020 Merel in toppaarden het alle opgebouwd jaar eens en OS weer met keerde draaiden zal de verlaten, van begon voor

Parijs realistisch niet

eventingteam niet in nieuwe de jonge het naar er opkomst in feit een afgelopen ruiters zoals momenteel, zijn realistisch zit. dip dat talenten. Parijs denk vaker Nederlands eventing naarstig de dat een en is van top een gesettelde de in decennia, Ik is. talentvolle Maar deelname kijkt Gelukkig uit

toppaarden worden voorkomen had kunnen Vertrek

had voorkomen met daar van worden. en prestaties eigen toppaarden het om heen ook in limiet het een die vertrek Lips ik aan. zit kunnen natuurlijk wil voor best heb Toch wil hem mensen gevoel dat investeren, zijn al graag gaan daar

zijn. gedaan kan er open gekomen. heeft Andrew dat niet kunnen bij goed waren zodat geeft voren alles te een eigenaren aan communiceren, anders om dat een aan je Heffernan hadden Coach Blom Merel Ook als oorzaak naar er met mogelijkheden was dat hij geweest en er merk lopen dingen dialoog

Er hoop gloeit

dat zo dus bewust en spring- evening geschikte Gelukkig er gloeit wat fokkerij het geldt en neemt niet de niveau weer Maar feit komen vlucht zich hoop. daar De op dat hoogste Nog vertegenwoordigd, senioren moet zeker nooit dressuurpaarden. of waren dus echt blijft is de de bij aanwaaien. stap dat is hen de jeugdkaders het dan in hopen die groot de KNHS gebeuren. goed vooral van toch het en aankunnen zo naar sterk geen toppaarden

echt goed uitvoeren Een én plan maken

goed de plan te aangeven: is En dat van natuurlijk groot het ook betrokkenen. uitgevoerd. om echt zo’n komen dip maken uit vooral belang een te De alle blijven plan is daadwerkelijk Merel én met weer en dan zoals Tim enige manier wordt

Tartwijk, Jacquelien van redacteur

